Україна розраховує, що ЄС застосує новий санкційний механізм до Росії

Україна вітає і підтримує запровадження Європейським Союзом нового універсального санкційного механізму у сфері порушень прав людини, який сьогодні було затверджено рішенням Ради ЄС.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві зауважили, що прояви масштабних порушень прав людини сьогодні спостерігаються і безпосередньо в Європі. Зокрема, українські дипломати констатували, що тимчасово окуповані Російською Федерацією території України – Автономна Республіка Крим і місто Севастополь та окремі райони Донецької і Луганської областей - з 2014 року перетворилися на місця практично безконтрольного для світової спільноти безправ’я, переслідувань за громадянську позицію, політично вмотивованих ув’язнень, тортур і вбивств, відсутності свободи слова, релігії і права на збереження національної ідентичності на власній землі, а гонінь окупаційної влади РФ зазнає цілий народ – кримські татари. Окрім того, сотні громадян України в РФ та на окупованих нею територіях України залишаються незаконно ув’язненими як політичні заручники.

"Розраховуємо, що новий санкційний механізм Євросоюзу буде ефективним і системним інструментом покарання винних у порушеннях основоположних прав людини на тимчасово окупованих територіях України і спонукатиме окупаційну адміністрацію до припинення цих злочинів", - зазначили в МЗС.

У коментарі також наголошується, що Російська Федерація повинна забезпечити безперешкодний доступ міжнародних правозахисних та гуманітарних організацій до окупованих Криму і територій на сході України з метою моніторингу становища з правами людини та полегшення умов життя українських громадян, які там перебувають.

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Насамкінець у зовнішньополітичному відомстві висловили сподівання, що імплементація правозахисного санкційного режиму стане частиною нашого регулярного діалогу з ЄС з питань прав людини, а також консультацій щодо правових наслідків тимчасової окупації АР Крим і м.Севастополь.

Як повідомляв Укрінформ, Рада міністрів ЄС із закордонних справ, засідання якої відбувається в понеділок у режимі телеконференції, затвердили Глобальний режим санкцій ЄС за порушення прав людини.

Цей режим не матиме географічних обмежень та стосуватиметься будь-яких персон чи установ по всьому світу, якщо вони причетні до серйозних порушень прав людини. Санкції з цього пакету застосовуватимуться за системні злочини, такі як геноцид, тортури, вбивства та зникнення людей, насильство, системні порушення прав людини на зібрання та асоціації. Перелік таких осіб та установ, що причетні до таких дій, формуватиметься за ініціативою країн-членів ЄС, які представлятимуть обґрунтовані пропозиції на розгляд Ради ЄС.

Особи та установи, що потраплять до такого санкційного списку, зазнають заморожування активів на території ЄС, фізичним особам буде заборонено подорожі до європейських країн, будь-яким громадянам ЄС та європейським фінансовим установам буде заборонено надавати таким особам і установам будь-які фінансові ресурси.