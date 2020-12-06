У США засудили російську практику переслідування кримських активістів

Палата представників Конгресу США засудила практику незаконного, політично мотивованого позбавлення волі журналістів і активістів в окупованому Росією Криму.

Про це з посиланням на резолюцію палати представників Конгресу США інформує Кримська правозахисна група, повідомляє Укрінформ.

"Палата представників засуджує практику позбавлення волі за політичними мотивами Росією, яка порушує міжнародні зобов'язання країни в галузі прав людини і верховенства закону, і висловлює свою солідарність з усіма, хто незаконно позбавлений волі Російською Федерацією", - цитує КПГ резолюцію палати представників Конгресу США.

У документі зазначається, що список російських політв'язнів, складений правозахисним центром "Меморіал", включає журналістів, активістів громадянського суспільства, правозахисників, учасників мирних організацій і громадян України з окупованого Криму.

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Представники Конгресу закликають владу США піднімати тему політв'язнів у переговорах з Росією, застосовувати санкційні закони щодо відповідальних за позбавлення волі людей за політичними мотивами в Росії і окупованому нею Криму, включно з "актом Магнітського".

Як повідомлялося, за даними правозахисників, з 2014 року жертвами політичних переслідувань у Криму стали більше 200 осіб, більшість з них - кримські татари.