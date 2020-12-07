Рада Міністрів ЄС ухвалила глобальний режим санкцій за порушення прав людини

Про це на засіданні Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС сказав депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні під час ранкової сесії міністри закордонних справ ЄС ухвалили законодавство стосовного обмежувальних заходів за серйозні порушення прав людини, (подібний) до так званого «акту Магнітського», яке, сподіваюся, буде повною мірою виконуватися» - повідомив європейський політик.

Як повідомляв Укрінформ, одним із ключових питань, які були винесені сьогодні на обговорення Ради міністрів ЄС із закордонних справ було ухвалення законодавчого пакета щодо запровадження Глобального режим санкцій ЄС за порушення прав людини.

Цей режим не матиме географічних обмежень та стосуватиметься будь-яких персон чи установ по всьому світу, якщо вони причетні до серйозних порушень прав людини. Санкції з цього пакету застосовуватимуться за системні злочини, такі як геноцид, тортури, вбивства та зникнення людей, насильство, системні порушення прав людини на зібрання та асоціації. Перелік таких осіб та установ, що причетні до таких дій, формуватиметься за ініціативою країн-членів ЄС, які представлятимуть обґрунтовані пропозиції на розгляд Ради ЄС.

Особи та установи, що потраплять до такого санкційного списку, зазнають заморожування активів на території ЄС, фізичним особам буде заборонено подорожі до європейських країн, будь-яким громадянам ЄС та європейським фінансовим установам буде заборонено надавати таким особам і установам будь-які фінансові ресурси.