Кулеба нагадав ООН, як Росія хотіла використати COVID для послаблення санкцій

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив в ООН про необхідність об’єднати зусилля для подолання наслідків пандемії та застеріг від повторення сценаріїв, коли окремі держави намагалися використати глобальну кризу у власних інтересах.

Про це він сказав у п’ятницю, під час виступу на спеціальній сесії Генасамблеї ООН, передає власний кореспондент Укрінформу.

«На жаль, у процесі формування нашої спільної реакції на COVID-19 а також наслідків (пандемії – ред.), ми не змогли уникнути відвертих маніпуляцій. У той час, коли світ як ніколи потребував єдності, невелика група країн вирішила безвідповідально скористатися ситуацією та спробувати реалізувати власні вузькі політичні інтереси та корисливі цілі», - заявив міністр.

Нагадаємо, у квітні цього року Росія запропонувала проєкт резолюції Генасамблеї ООН, який мав на меті послабити санкційний режим. Коли документ був заблокований, РФ винесла на затвердження ще одну версію з відредагованим текстом, однак з тією ж маніпулятивною сутністю. Україна не могла підтримати таку резолюцію й перервала так звану «процедуру умовчання», заблокувавши російську ініціативу.

Під час виступу в п'ятницю на ГА ООН, Кулеба заявив: «Ми впевнені, що такі маніпулятивні спроби можуть лише зашкодити важливій роботі, яку ми намагаємось зробити для зміцнення глобальної взаємодії в боротьбі з COVID-19».

Міністр також зауважив, що Україна закликає всі країни працювати разом для ефективної боротьби зі спільним викликом.

«Ми не повинні дозволяти використовувати скрутне становище в корисливих цілях або для дешевого популізму. Лише об’єднаними та відповідальними зусиллями можна подолати всі виклики, що стоять перед людством», - підкреслив глава МЗС України.