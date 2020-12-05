Кулеба в ООН: Україна готова зробити внесок у глобальну продовольчу безпеку

В умовах, коли пандемія створила величезний тягар для всього людства в багатьох сферах, Україна готова долучитися до зміцнення глобальної продовольчої безпеки, а також до інших зусиль, здатних прискорити процеси відновлення.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в п’ятницю на спеціальній сесії Генасамблеї ООН, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ця пандемія створила неймовірний тягар для всіх сфер людської діяльності у цілому світі. Разом нам доведеться подолати найсерйознішу економічну кризу в нашому житті», - зауважив Кулеба.

Він підкреслив, що Україна не може і не залишиться осторонь.

«Ми готові зробити свій внесок у забезпечення, зокрема, глобальної продовольчої безпеки», - наголосив український міністр.

Крім того, за його словами, Україна готова співпрацювати у науковій та дослідницькій сферах, щоби «досягти швидких результатів у розробці ефективних ліків для боротьби з вірусом та вакцин проти COVID-19».

Водночас, міністр підкреслив, що Україна має певні напрацювання у сфері інноваційних цифрових рішень для боротьби з поширенням пандемії й організації роботи під час COVID-19 та готова поділитися досвідом.

При цьому, Кулеба висловив переконання, що боротьба з COVID-19 триватиме не один рік.

«Це навряд чи остання пандемія, яку нам доведеться пережити. Тож нам усім потрібно вийти з нинішньої кризи сильнішими та краще підготовленими», - підкреслив міністр закордонних справ України.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер в Нью-Йорку розпочалася дводенна спеціальна сесія Генеральної асамблеї ООН щодо відповідей на виклики пандемії. Учасниками засідання, яке проходить у віртуальному форматі, стали представники міжнародних організацій, а також лідери з понад 150 країн.