Кулеба їде з візитом до ОАЕ, де презентує Кримську платформу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 6-7 грудня здійснить робочий візит до Об’єднаних Арабських Еміратів, під час якого презентує ініціативу "Кримська платформа".

Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Укрінформ.

"Дмитро Кулеба ... презентує ініціативу "Кримська платформа", покликану консолідувати зусилля міжнародної спільноти з метою деокупації Криму", - зазначають у пресслужбі.

Повідомляється, що глава МЗС України проведе переговори з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном. Зокрема, сторони обговорять шляхи поглиблення співробітництва у політичній, торгівельній та інвестиційній сферах. За підсумками зустрічі заплановано підписання двосторонніх документів.

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Програмою візиту також передбачено зустріч Кулеби з генеральним директором Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) Франческо Ла Камерою для обговорення співпраці у сфері відновлюваної енергетики.

Як повідомлялося, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

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Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному Саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік в Києві.