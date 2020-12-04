Кулеба їде з візитом до ОАЕ, де презентує Кримську платформу
Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Укрінформ.
"Дмитро Кулеба ... презентує ініціативу "Кримська платформа", покликану консолідувати зусилля міжнародної спільноти з метою деокупації Криму", - зазначають у пресслужбі.
Повідомляється, що глава МЗС України проведе переговори з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном. Зокрема, сторони обговорять шляхи поглиблення співробітництва у політичній, торгівельній та інвестиційній сферах. За підсумками зустрічі заплановано підписання двосторонніх документів.
Програмою візиту також передбачено зустріч Кулеби з генеральним директором Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) Франческо Ла Камерою для обговорення співпраці у сфері відновлюваної енергетики.
Як повідомлялося, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.
Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.
Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному Саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік в Києві.