Болгарія в ОБСЄ підтвердила підтримку територіальної цілісності України

Болгарія підтримує суверенітет і виступає за територіальну цілісність України в межах визначених кордонів, включаючи Крим.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Болгарії Петко Дойков під час 27-ї міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми залишаємося занепокоєними щодо конфлікту в Україні. Болгарія підтримує суверенітет, виступає за територіальну цілісність в межах визначених кордонів, включаючи Крим”, - сказав Дойков.

Читайте також: ОБСЄ планує поширити на Донбас контроль за контрабандою зброї

Він також відзначив важливість роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, яка щодня збирає інформацію про ситуацію з безпекою. Він також підкреслив, що їхня робота надзвичайно важлива, адже чоловіки та жінки наражають себе на додатковий ризик через пандемію. Тож, варто приділити додаткову увагу щодо безпеки.

“Ми висловлюємо нашу прихильність жінкам і чоловікам, які присвятили себе даній роботі, їхня безпека та життя мають бути гарантовані. Особливо в нелегкі часи пандемії”, - зазначив Дойков.

Він також зауважив, що робота ОБСЄ спрямована на забезпечення стабільності та безпеки європейського регіону. В процесі пошуку засобів та методів реалізації даної мети необхідно звернути увагу, щоб вони були засновані на нормах міжнародного права, конструктивних переговорах та принципах. А ще відзначив необхідність забезпечення безпеки та миру.

“Права людини та наші фундаментальні свободи є надзвичайно важливими для забезпечення безпеки”, - сказав Дойков.

Як повідомляв Укрінформ, 27-а Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) проходить 3-4 грудня у віртуальному форматі через пандемію COVID-19. Участь у ній беруть близько 40 глав МЗС країн-членів ОБСЄ. Дипломати підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах. Тема російської агресії проти України є одною з головних тем зустрічі.

Фото: monitor.bg