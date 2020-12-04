Врегулювання в Україні має відбуватися з повагою до її суверенітету – Італія в ОБСЄ

Врегулювання конфлікту в Україні має відбуватися на основі дотримання принципу суверенітету та територіальної цілісності країни.

Це зазначила заступник міністра зовнішніх справ Італії Маріна Серені у виступі під час 27-ї Міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми виступаємо за політичний діалог у рамках нормандського формату та Тристоронньої контактної групи, що могло б створити основу для врегулювання шляхом переговорів, які передбачають повне виконання сторонами Мінських домовленостей, з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності України", - сказала вона.

Заступник очільника МЗС Італії вказала на те, що цього року спостерігалися позитивні ознаки на шляху до мирного врегулювання.

"Уже понад 6 років ОБСЄ переслідує ціль досягнення стійкого та тривалого врегулювання української кризи з допомогою Спеціальної моніторингової місії та Тристоронньої контактної групи. За останній рік ми констатуємо позитивні ознаки політичного виходу з кризи", - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 3 грудня, розпочалася дводенна 27-а Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка через пандемію COVID-19 вперше в історії проводиться з допомогою відеоконференції.

Участь у головній події Албанського головування беруть близько 40 глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ . Україна представлена міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Під час онлайн-зустрічі міністри підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах.

Тема російської агресії проти України є однієї з головних тем зустрічі.