Глава МЗС Угорщини закликав ОБСЄ направити місію на Закарпаття

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час телефонної розмови з керівником місії ОБСЄ Гентом Чакаєм попросив направити спецмісію організації на Закарпаття через обшуки в представників угорських нацменшин.

Про це Сіярто повідомив на власній сторінці у Фейсбуку, передає Укрінформ.

Глава МЗС Угорщини також зазначив, що ініціюватиме консультації щодо подальшого блокування членства України в НАТО.

Читайте також: Угорщина знову викликає посла і планує скаржитися на Україну в НАТО

Як раніше повідомляло агентство, служба безпеки України провела на Закарпатті санкціоновані обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» і створення етнічної автономії в Закарпатті.

Також фігурантів підозрюють у привласненні коштів, за документами нібито витрачених на виконання підрядних робіт певними підприємцями, веденні подвійної бухгалтерії та використання виділених Угорщиною коштів на шкоду державній безпеці України.

25 листопада посла України в Угорщині Любов Непоп викликали до Міністерства закордонних справ Угорщини після того, як угорському міністерському уповноваженому Іштвану Грежі заборонили в'їзд до України.

Читайте також: Через погрози українцям угорського походження на Закарпатті відкрили справу

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Україна заборонила в'їзд двом угорським високопоставленим чиновникам і додав, що наразі ініційовано введення заборони на в'їзд в Україну ще кільком угорцям, які активно втручалися у вибори в нашій країні.