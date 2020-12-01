Через погрози українцям угорського походження на Закарпатті відкрили справу

За фактом погроз українцям угорського походження розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України щодо розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

«Україна – демократична держава, де не повинно бути місця для екстремістських висловлювань і утисків громадян за будь-якою ознакою. Ми уважно переглянули ролик, де невідомі у масках погрожують українцям угорського походження, і проводимо заходи для встановлення та затримання провокаторів», - наголосив Клименко.

Як зазначається, розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України, доручено слідчому управлінню поліції Закарпаття. За розпалювання національної ворожнечі та ненависті передбачено покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, кілька закарпатських інтернет-ресурсів розповсюдило відео провокативного виступу невстановлених осіб у масках, які погрожували українцям угорського походження. Дії невідомих кваліфіковані як порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попередив про жорстке покарання за публікації відео із погрозами на адресу українських громадян угорського походження.