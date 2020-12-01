Аваков обіцяє викрити провокаторів, які погрожували українцям угорського походження

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков оприлюднив заяву щодо публікації відео із погрозами на адресу українських громадян угорського походження та пообіцяв жорстко карати провокаторів та екстремістів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві на сторінці МВС у Фейсбук.

"Українська держава жорстко переслідуватиме нацистів та екстремістів, які рядяться у патріотів і несуть загрозу нашим громадянам. Провокатори, які погрожують українцям угорського походження, – це вороги держави. Прикладемо всі зусилля, щоб їх викрити і покарати", - наголосив міністр.

Він також запевнив, що Україна захистить своїх громадян від екстремістів, навіть якщо провокацію погрозами влаштовано спецслужбами ворожої країни.

Аваков нагадав, що днями низка закарпатських інтернет-ресурсів опублікували провокаційний відеоролик із зображенням неідентифікованої особи у масці, яка на тлі начебто покажчика населеного пункту Берегове Закарпатської області із символікою "Правого сектору" погрожує українцям угорського походження.

Як повідомляв Укрінформ, 30 листопада Служба безпеки України провела на Закарпатті санкціоновані обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів. Наразі перевіряється інформація про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України. Зокрема, вивчається можливе втручання у внутрішні справи нашої держави та заподіяння шкоди державній безпеці України через фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі регіони нашої країни.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті. Також вилучено комп’ютерну техніку засоби зв’язку та інші матеріали, які слідчі будуть досліджувати як доказову базу протиправної діяльності фігурантів.