Депутати ОТГ на Закарпатті заспівали гімн Угорщини – за справу взялася СБУ

На Закарпатті Служба безпеки України у межах визначеної законодавством компетенції перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.

21 листопада 2020 року під час прийняття присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини.

Отримані СБУ матеріали щодо цієї події наразі ретельно перевіряються.

Читайте також: Голова Закарпатської ОДА заявив про непричетність до обшуків в угорському фонді

За результатами перевірки вживатимуться відповідні заходи реагування.