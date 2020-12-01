Голова Закарпатської ОДА заявив про непричетність до обшуків в угорському фонді

Голова Закарпатської обласної держадміністрації Олексій Петров заявив, що не має відношення до обшуків в угорському благодійному фонді і не вважає такі дії доцільними.

Про це очільник ОДА повідомив у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Коли мені приписують ініціативу у тих слідчих діях та обшуках, які проводилися щодо угорських фондів на Закарпатті, – це, певною мірою, образливо. Як із точки зору мого ставлення до усіх представників національних громад краю, так і моєї біографії – я колишній контррозвідник і точно знаю, що необґрунтована примітивна груба сила – це не аргумент, особливо у політиці. У 2014 році я виступив проти таких методів роботи спецслужб часів Віктора Януковича, через це вийшов на Майдан, через це пішов в АТО", - зазначив Петров.

За його словами, у нього немає жодної мотивації, аби розхитати суспільно-політичну ситуацію в краї і наразити Україну на скандал міжнародного рівня.

Він також наголосив, що в демократичній європейській державі голова обласної державної адміністрації не має втручатися в роботу правоохоронних органів.

"Власне, таке невтручання передбачене законодавством. Тому час та місце проведення слідчих дій не мають залежати від того, які конфігурації в обласній раді передбачаються, хто в них братиме участь і якою є позиція голови ОДА. Є слідство, є підозрювані особи, є санкція суду на обшуки", - зауважив Петров.

Посадовець висловив сподівання, що дії правоохоронців вмотивовані законами України, закликав їх провести брифінг та надати громадськості доказову базу, аби зняти питання можливих політичних інсинуацій.

Свій допис Петров продублював також угорською мовою.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 листопада на Закарпатті СБУ провела в офісах та приватному будинку лідера закарпатських угорців Ласло Брензовича обшуки.

У спецслужбі заявили, що перевіряється інформація про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України. Зокрема, вивчається можливе втручання у внутрішні справи України та заподіяння шкоди державній безпеці через фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі регіони нашої країни.

У СБУ поінформували, що під час обшуків виявлено низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.