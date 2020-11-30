Аналітик припустив, хто може розігрувати "угорську карту" на Закарпатті

Аналітик Дмитро Тужанський вважає, що останні події навколо так званого угорського питання на Закарпатті свідчать про існування дестабілізаційного плану, на який працюють одразу кілька гравців.

Про це він заявив у коментарі кореспондентові Укрінформу.

“Те, що зараз відбувається на Закарпатті — з обшуками в лідерів угорської партії, вкидами зі співом угорського гімну на сесії Сюртівської ОТГ — нагадує "чорну" комедію братів Коенів “Прочитати і спалити”. Вона про ЦРУ та спецоперації. Там у сюжеті одна спецоперація накладалася на іншу, і у підсумку навіть голова ЦРУ не зміг розібратися в подіях. У калейдоскопі подій навколо угорського питання на Закарпатті за останні два дні проглядається деструктивний сценарій. Скидається на те, що це використовують у своїх цілях одразу кілька груп впливу”, - сказав Тужанський.

На його думку, проведення сьогодні обшуків у фонді "Еган Еде", що отримує і реалізує на Закарпатті фінансову допомогу з Угорщини, і в його керівника — лідера закарпатських угорців Ласло Брензовича, меншою мірою дивно.

“Для когось ці ранкові обшуки в будинку Брендзовича, в офісах КМКС (Партія угорців України - ред.) та фонду "Еган Еде" були несподіванкою. З іншого боку, Запорізький суд виніс ухвалу на ці обшуки ще 7 днів тому. А на вихідних в Ужгороді були чергові неформальні перемовини щодо керівництва майбутньої облради, на яких угорці та “Батьківщина” оголосили, що виходять із перемовин щодо коаліції зі ”Слугою народу”. А сьогодні вранці розпочалися обшуки”, - акцентує аналітик.

З іншого боку, каже він, оприлюднено відео з виконанням гімну Угорщини на сесії Сюртівської ОТГ.

“Депутати цієї ОТГ на сесії раптово чомусь вирішили заспівати угорський гімн — і це хтось зафільмував. Причому, за моєю інформацією, заспівали вони це все ще тиждень тому, а виклали відео саме сьогодні. Узагалі, це антидержавно: на установчій сесії української ОТГ співати гімн іншої держави” - наголосив Тужанський.

За його словами, все це відбувається на тлі попередніх заяв Києва та Будапешта про нормалізацію відносин, хоча минулого тижня "ми бачили чергове загострення через повернення з кордону Іштвана Грежі та виклик посла в Будапешті Любові Непоп".

“Зараз на Закарпатті відразу кілька груп розігрують цей деструктивний сценарій, і все це лежить в основі формування так званої коаліції в облраді, сесія якої має бути 7 грудня. Когось в області не влаштовує союз "Слуги народу" та "Рідного Закарпаття" — не влаштовує політично, економічно, індивідуально (є претензії до певних осіб). Єдине і найгірше: це все матиме — і має вже - дуже серйозні наслідки для держави Україна і для українсько-угорських відносин, для нашої репутації”, - робить висновок Тужанський.

Раніше у Мережі опублікували відео з сесії Сюртівської ОТГ, на якому депутати громади виконують гімн Угорщини.

Як повідомлялося, 30 листопада на Закарпатті СБУ провела в офісах та приватному будинку лідера закарпатських угорців Ласло Брензовича обшуки.

У спецслужбі заявили, що перевіряється інформація про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України. Зокрема, вивчається можливе втручання у внутрішні справи України та заподіяння шкоди державній безпеці через фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі регіони нашої країни.

У СБУ поінформували, що під час обшуків виявлено низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.