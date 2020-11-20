На Банковій прокоментували бурхливу реакцію деяких мерів на карантин вихідного дня

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко вважає, що центральній владі необхідно більше комунікувати з міськими головами, зокрема під час ухвалення рішень, пов'язаних із карантинними заходами в умовах пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Для мене найголовніша проблема з мерами - нестача комунікації. З ними ніхто особливо не розмовляв, і вони особливо не розмовляли, і не могли достукатися сюди. У кожного мера є якісь бажання. Я маю на увазі, як він себе бачить далі, що він хоче далі робити тощо. Кожен індивідуальний. Але головна проблема - це нестача комунікації. Я гадаю, що ми зможемо почати нормально комунікувати, ми вже це почали робити. Але нам все ж потрібно притертися, і розуміти, як ми далі працюватимемо", - сказав Тимошенко.

Водночас він наголосив, що вважає ненормальною демонстративну реакцію мерів низки міст на рішення уряду про карантин вихідного дня.

"Карантинні рішення, на жаль, доводиться ухвалювати, адже відповідальність лежить на Прем'єрі, міністрі охорони здоров'я, вони змушені йти на такі заходи. Саме це ми намагаємося донести мерам. Так, є якісь випадки, де можна щось змінити, доробити, але загальна картина ясна. Нам доводиться на це йти. І ми в Україні не унікальні в цій ситуації, це відбувається і в Європі, і в усьому світі", - підкреслив заступник голови ОП.

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Як повідомлялося, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада.

Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про адміністративну відповідальність за перебування у громадських закладах і транспорті без засобів захисту.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджені 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 575.