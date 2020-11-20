Зеленський наполягає: рішення для розв'язання кризи з КСУ треба шукати активніше

Президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності активізувати напрацювання збалансованого комплексного рішення для швидкого врегулювання ситуації з Конституційним Судом.

Про це глава держави написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

“Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо глибоко розуміє ситуацію з КСУ. Важливо відновити довіру суспільства до конституційного судочинства. Маємо активізувати напрацювання збалансованого комплексного рішення для швидкого розв’язання кризи. Спільно ми знайдемо шлях, що відповідатиме верховенству права”, - наголосив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 19 листопада представив послам країн «Великої сімки» та Європейського Союзу шляхи виходу з конституційної кризи в Україні і заявив, що до кінця року має бути відновлена ​​кримінальна відповідальність за неправдиві відомості в деклараціях, повернуті контрольні функції НАЗК і вирішено питання Конституційного Суду.

27 жовтняКСУ визнав неконституційною статтю 366-1 КК, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними контрольні повноваження НАЗК.

Читайте також: Посли країн G7 застерегли Україну від подальшого відкочування антикорупційних реформ

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Крім того, глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонував припинити повноваження чинного складу КС, однак він поки не знайшов підтримки в парламенті.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада повідомив про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.