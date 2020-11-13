Донбас і Крим будуть серед пріоритетів шведського головування в ОБСЄ - Кулеба

Україна високо цінує готовність Швеції включити питання російської агресії на Донбасі та тимчасової окупації Криму до пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з міністром закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде, повідомили Укрінформу у пресслужбі МЗС.

Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях України та зусилля з мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.

Кулеба поінформував про ініціативи України у рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи. Сторони підкреслили важливість неухильного виконання Росією раніше досягнутих домовленостей для просування мирного врегулювання на сході України.

Сторони приділили окрему увагу пріоритетам головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році.

“У нас є добра традиція, коли новий діючий голова ОБСЄ здійснює перший закордонний візит саме до України. В її продовження, буду радий вітати Анн Лінде в Києві на початку наступного року. Ми високо цінуємо готовність Швеції включити питання російської агресії на Донбасі та тимчасової окупації Криму до пріоритетів головування Швеції”, — зауважив Кулеба.

Міністр також виступив за забезпечення належного моніторингу ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.

Кулеба поінформував Лінде про ініціативу створення Кримської платформи та запросив Швецію долучитися до її роботи.

Окремою темою розмови стало забезпечення ефективного функціонування антикорупційної інфраструктури в України. Кулеба запевнив у готовності Президента та Уряду України зробити все належне, аби забезпечити безперешкодну та незалежну діяльність українських антикорупційних органів.

Міністри також обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі, Молдові та Грузії.

Фото: mfa.gov.ua