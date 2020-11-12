Депутат Юрчишин проситиме долучити до справи про КСУ «плівки Вовка»

Народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Юрчишин вважає, що до справи про Конституційний Суд можуть бути причетними судді Окружного адміністративного суду Києва, яких НАБУ підозрює у намірі захопити державну владу.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу партії “Голос” про це Юрчишин сказав на брифінгу перед допитом у Державному бюро розслідувань в якості свідка у кримінальній справі, що була порушена за його заявою про ймовірну злочинну змову суддів КС з метою захоплення влади.

“Буду клопотати перед слідчим долучити до справи про КСУ «плівки Вовка», оскільки вони можуть бути тісно пов’язані з перевищенням повноважень конституційними суддями та їх втручанням у діяльність органів державної влади”, - сказав Юрчишин.

Читайте також: Держбюро розслідувань викликає Юрчишина у справі щодо суддів КСУ

Як повідомляв Укрінформ, Ярослава Юрчишина запросили до Державного бюро розслідувань як свідка у кримінальній справі, що була порушена за його заявою про імовірну злочинну змову суддів Конституційного суду з метою захоплення влади.

29 жовтня Юрчишин подав до Офісу генпрокурора заяву про злочин. Кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України (захоплення державної влади) було внесено до Єдиного реєстру судових розслідувань та направлено у ДБР. У Держбюро справу перекваліфікували за ч. 2 ст. 344 — Втручання у діяльність державного діяча з використанням службового становища.

27 жовтня КС скасував статтю 366-1 ККУ про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО, на якому було прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.

Група народних депутатів 4 листопада принесла до Конституційного Суду підписану 226 парламентаріями заяву зі зверненням добровільно подати у відставку до 11 суддів КС, які голосували за рішення щодо антикорупційної реформи.