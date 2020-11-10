Резніков обговорив з єврокомісаром доступ спостерігачів в ОРДЛО

Віцепрем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих теритрій Олексій Резніков обговорив з комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги Янез Ленарчіч доступ міжнародних спостерігачів до тимчасово окупованих територій, розмінування в зоні ООС та розгортання гуманітарних таборів біля адмінкордону із Кримом для протидії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МінТОТ.

Зазначається, що високопосадовці обговорили в онлайн-режимі необхідність забезпечення міжнародним організаціям доступу на всій території України, в тому числі тимчасово окупованій. Окремо йшлося про ОРДЛО, де окупаційні режими утримують у полоні українських громадян, зокрема у так званій «Ізоляції».

Сторони також обговорили питання гуманітарного розмінування та ситуацію із COVID-19 в Україні. Зокрема, Резніков повідомив про готовність України розгорнути гуманітарні табори біля адмінкордону із Кримом.

На зустрічі йшлося й про питання соціального захисту населення окупованих територій, зокрема пенсійного забезпечення. Резніков повідомив, що пенсії збережені і нараховуються. «Більш того, уряд відмінив обов‘язкову верифікацію упродовж 60 діб, а також робить усі необхідні кроки задля того, аби громадяни могли отримати пенсії максимально комфортно. З 10 листопада, наприклад, відкрито два нові КПВВ на Луганщині. На одному з них, у Щасті, відкрито ще й багатофункціональний сервісний центр, де люди можуть отримати всі адміністративні і соціальні послуги, в тому числі вирішити питання пенсійного забезпечення і зняти готівку», - поінформував Резніков.

Віцепрем‘єр-міністр запросив комісара ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами відвідати Україну з офіційним візитом.

Як повідомляв Укрінформ, відповідно до рішення командувача Об’єднаних сил, з 8.00 10 листопада в усіх КПВВ у районі проведення ООС поновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування. Зокрема, на території Донецької області поновлюється пропуск через КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а на Луганщині – через КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».

Однак окупаційна влада на тимчасово окупованих територія не дозволяє громадянам отримати необхідні послуги в сервісних центрах на лінії розмежування та не пропускає їх через КПВВ з боку ТОТ.