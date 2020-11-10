Блокуванням КПВВ Росія продемонструвала ставлення до людей і домовленостей – Резніков

Блокування підконтрольними РФ окупаційними адміністраціями КПВВ на лінії розмежування укотре засвідчило ставлення Кремля до людей та досягнутих у межах нормандського формату й ТКГ домовленостей.

На цьому наголосив віцепрем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МінТОТ.

«Ми бачимо, що досягнуті домовленості були порушені. З боку підконтрольної території сьогодні було відкрито не тільки КПВВ, а й сервісний центр у Щасті, де відділення Ощадбанку готове до виплати пенсій та соціальних виплат. Люди чекали цього відкриття, і воно мало бути синхронним, але РФ знову продемонструвала своє ставлення і до громадян, і до домовленостей Нормандської четвірки та Тристоронньої контактної групи», - заявив Резніков.

У МінТОТ нагадали, що згідно з домовленостями Нормандської четвірки, 10 листопада мало відбутись одночасне відкриття нових КПВВ у Щасті та Золотому. Зокрема, у Щасті у сервісному центрі просто на КПВВ громадяни можуть отримати увесь спектр адміністративних і соціальних послуг. Україна в повному обсязі виконала домовленості.

Проте окупаційні адміністрації, підконтрольні Російській Федерації, продовжують блокувати КПВВ і не пропустили жодної людини. За словами людей, підконтрольні РФ бойовики їх не пропустили, пояснюючи тим, що КПВВ не готове і що «не було команди».

Як повідомляв Укрінформ, відповідно до рішення командувача Об’єднаних сил, з 8.00 10 листопада в усіх КПВВ у районі проведення ООС поновлюється пропуск людей і транспортних засобів через лінію розмежування.

Зокрема, на території Донецької області поновлюється пропуск через КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а на Луганщині – через КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».

фото: Макс Левін, Lb.ua