КСУ не дав Раді часу виправити помилки в антикорупційних законах - Разумков

КСУ не дав Раді часу виправити помилки в антикорупційних законах - Разумков

Укрінформ
КСУ не дав Верховній Раді достатньо часу, аби виправити ті помилки, яких, на думку суддів парламент припустився у пакеті антикорупційних законів.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо ми говоримо про ситуацію, яка відбулася з боку Конституційного суду, – мені не зовсім це коректно як Голові Верховної Ради, але я точно можу говорити як громадянин цієї держави: це поставило під сумнів і достатньо сильно розбалансувало вертикаль антикорупційної роботи, яка вибудовувалась багато років... Головною проблемою, яка викликала такий дисбаланс у суспільстві, є те, що Конституційний суд не дав часу Верховній Раді виправити ті помилки, які, на його думку, були зроблені. Це відбулося... з порушенням регламенту роботи Конституційного суду, адже інформація про те, що таке засідання відбудеться, з’явилася за 12 годин, а не за три доби, як це необхідно», - розповів Разумков.

Він зауважив, що наступні події – і заява Президента, і достатньо швидка реакція Кабінету Міністрів та парламенту – показали «фактично абсолютну єдність навколо розуміння, що треба робити».

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«І я вдячний колегам за те, що вони дотрималися саме такої позиції. Я маю на увазі і розуміння, що парламент повинен швидко діяти, і один з тих законопроєктів, які були внесені до Верховної Ради, 126 підписів під одним із законопроєктів дали майже всі депутатські фракції», - зазначив спікер парламенту.

Разумков додав: «Якщо ми говоримо про позицію, то вона також була зазначена – ми повинні рухатись так, щоб це не зруйнувало систему, не завдало серйозних ударів по національній безпеці України і не зруйнувало європейський напрямок, який ми обрали».

Як повідомлялося, 27 жовтня КСУ скасував статтю 366-1 КК про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

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Президент Володимир Зеленський у зв'язку з цим рішенням скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці й обороні. На засіданні було прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КСУ.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КСУ від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями в умовах реального конфлікту інтересів.

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Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». Документ передбачає внесення змін до Закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК.

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