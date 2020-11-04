НАЗК тепер зможе перевіряти тільки суддів - Новіков

НАЗК тепер зможе перевіряти тільки суддів - Новіков

Укрінформ
КСУ своїм рішенням про визнання неконституційним е-декларування фактично заблокував діяльність НАЗК, і тепер воно має право займатися перевірками лише суддів.

Як повідомляє Укрінформ, про це голова НАЗК Олександр Новіков розповів в інтерв'ю DW.

Він нагадав, що конвенція ООН проти корупції конкретно визначає, чим має займатися орган запобігання цьому явищу: контролем за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів, контролем за декларуванням і перевірками декларацій.

"Рішенням КСУ ці функції НАЗК тепер заблоковані. Однак закон України про судоустрій і статус судів окремо врегульовує те, що декларації суддів мають перевірятися раз на 5 років. І ми готуємо наказ про перевірки цих декларацій. Тобто позиція КСУ настільки непослідовна, що ми не можемо нікого перевіряти, крім суддів. Хоча вони ухвалювали це рішення, щоб ми не могли перевіряти суддів", - розповів Новіков.

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За його словами, рішення Конституційного Суду також означає, що НАЗК тепер не зможе перевірити декларації експрезидента Петра Порошенка і чинного глави держави.

"Ми перевірили двох прем'єрів з трьох - Гончарука та Гройсмана, не встановили порушень. Ми мали закінчити перевірку саме щодо чинного прем'єра. Щодо президентів перевірка мала закінчитися в листопаді… Але ми тепер не зможемо ні відносно Петра Порошенка, ні відносно Володимира Зеленського закінчити перевірку", - розповів глава НАЗК.

Він висловив сподівання, що ситуація з перевіркою декларацій чиновників буде виправлена: "Ми впевнені, що законопроєкт президента може бути відповіддю на це питання, а також, звичайно, парламенту приймати рішення, в якій формі буде відновлено те, що було зруйновано".

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Інакше, додав Новіков, українці навіть не зможуть нікуди поскаржитися на корупцію. "КСУ скасував право НАЗК приймати заяви. Не те, що розглядати, а навіть право приймати заяви", - підсумував голова НАЗК.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

30 жовтня Президент вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення довіри до конституційного судочинства" (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КСУ.

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Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КСУ від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте в умовах реального конфлікту інтересів.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.

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