НАЗК знало, що дружина власника серверів з е-деклараціями працює в КСУ – заява суду

НАЗК ще з 2017 року знало про те, що дружина власника компанії "Алтаюр" Андрія Мартиненка, на чиїх серверах Національне агентство з питань запобігання корупції зберігає декларації чиновників, працює в Конституційному Суді.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні на сайті КСУ.

"Так, на момент укладення в 2017 році договору оренди серверів з ТОВ "Алтаюр" Національному агентству з питань запобігання корупції було відомо, що дружина власника товариства Андрія Мартиненка Ганна Мартиненко понад 10 років є працівницею Конституційного Суду України та обіймає посаду головного консультанта відділу юридичного супроводження розгляду конституційних скарг управління опрацювання конституційних скарг Правового департаменту Секретаріату КСУ. З квітня 2020 року вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років. Попри це, у 2017 році у НАЗК жодних питань чи занепокоєння з приводу місця праці зазначеної особи не виникало", - йдеться у повідомленні.

У КС також додали, що "зважаючи на тотальне спотворення фактів та зумисне формування хибних уявлень про ситуацію, укотре звертаємося до окремих представників влади з проханням припинити маніпулювати суспільною думкою з метою дискредитації Конституційного Суду України".

Як повідомляв Укрінформ, Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що планує подати позов до власників серверів Рестру декларацій - ТОВ "Алтаюр" - для, зокрема, повернення коштів, переплачених за оренду їх обладнання. Глава НАЗК Новіков, коментуючи вартість оренди обладнання, наголосив, що є очевидний факт розтрати і привласнення бюджетних коштів.

Глава НАЗК також зазначив, що дружина власника компанії "Алтаюр" Андрія Мартиненка, на чиїх серверах Національне агентство з питань запобігання корупції зберігає декларації чиновників, працює в Конституційному Суді. Новіков стверджує, що про це НАЗК дізналось лише після резонансного рішення Конституційного Суду від 27 жовтня, яким було скасовано статтю закону, за якою НАЗК має зберігати та оприлюднювати декларації, додав він.

Водночас Новіков наголосив, що наразі на сервери компанії "Алтаюр", де зберігаються декларації, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт, а Апеляційна палата визнала цю ухвалу законною. Цими рішеннями сервери фактично захищені від будь-якого впливу.

27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів із фракції ОПЗЖ, скасувавши кримінальну відповідальність за недостовірне декларування суддів, чиновників і депутатів, а також позбавив НАЗК багатьох повноважень.

У НАЗК заявили про конфлікт інтересів у кількох суддів, які брали участь в розгляді вказаного подання, оскільки згідно з визнаною неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу їх самих могли притягнути до відповідальності.

4 листопада із повідомлень у ЗМІ стало відомо, що ТОВ "Алтаюр", яке володіє серверами для реєстру е-декларацій, начебто звернулось до Окружного адмінсуду Києва з вимогою припинити зберігання декларацій. Адвокат "Алтаюру" посилається на резонансне рішення КС від 27 жовтня , який скасував статтю закону, за якою Нацагентство з питань запобігання корупції має, серед іншого, зберігати та оприлюднювати декларації.

НАЗК орендувало сервери для реєстру в ТОВ "Алтаюр" з 2017 року. На початку 2020 року Нацагентство не продовжило договір з ТОВ, запідозривши завищенні ціни оренди. Національне антикорупційне бюро почало розслідування, а сервери згодом арештували.

19 травня 2020 року "Алтаюр" виступило із заявою про погрози і тиск з боку працівників НАЗК. Компанія заперечила будь-які порушення законодавства у своїх діях. Компанія "Алтаюр" надавала свої сервери і обладнання для функціонування реєстру з моменту його запуску.