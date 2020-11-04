КСУ поставив під загрозу міжнародну фінансову підтримку України - Мінфін

Без врегулювання ситуації з Конституційним Судом Україна ризикує втратити фінансову підтримку міжнародних фінансових організацій у кілька мільярдів доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Будь-яку нашу спробу заблокувати антикорупційні реформи наші партнери вважають чорною міткою. І це – справедливе бачення. Адже ми погодилися на такі умови, і ці реформи відповідають запиту суспільства. Саме це, власне, дозволило нам досягти сприятливих домовленостей і отримати довіру партнерів. Однак рішення КСУ порушило цю довіру і, як наслідок, ускладнило нашу комунікацію. Маю підстави стверджувати, що без законодавчого врегулювання цього питання міжнародні партнери заблокують нам усі фінансові угоди", - сказав Марченко.

Він нагадав, що раніше Україна домовилася про програму Stand-By з МВФ. Борд директорів Світового Банку затвердив Україні DPL (Development Policy Loan – Позика на політику розвитку ), а ЄС – «виняткову» програму макрофінансової допомоги. Наразі ці надважливі для держави здобутки і домовленості – під загрозою зриву.

"Маю оцінки керівної ланки Світового банку щодо рішення КСУ стосовно е-декларацій. Там вважають, що Україна порушує свої зобов’язання за DPL. Це ставить під загрозу усі проекти банку з Україною. Загалом, ідеться про $2,23 млрд . Якщо оперувати мовою цифр, то ризикуємо цього року втратити два транші МВФ по $700 млн, а також – 600 млн євро в рамках допомоги ЄС і $350 млн – від Світового банку. А наступного – ще $1,5 млрд від МВФ, 600 млн євро від ЄС і $350 млн Світового банку",- зазначив Марченко.

З його слів, уже майже готовий до укладання проєкт із МБРР щодо протидії в Україні COVID-19 обсягом 300 млн дол. у рамках програми «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Переговори щодо підписання заплановані на 16 листопада, а схвалення Бордом Світового Банку – на 11 грудня. Втім, через рішення КСУ ці питання заблоковано.

"Прикро, що Україна ризикує втратити як уже погоджене фінансування, так і кошти на продовження чинних програм. А це складає підґрунтя для дострокового повернення коштів, наданих за попередніми проєктами. Розбудова в Україні антикорупційної інфраструктури – ключова умова усіх міжнародних фінансових програм, починаючи з 2014-го. Тому наразі існує ризик вимог дострокового повернення виділених коштів. Це – близько $10,7 млрд від МВФ і 2,2 млрд євро ЄС. Як на мене, втрата репутації серед міжнародних партнерів – зависока ціна для України заради кількох дискусійних рішень КСУ", - зауважив Марченко.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 депутатів із фракції «Опозиційна платформа – За життя» та депутатської групи «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону «Про запобігання корупції».

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Окрім того,Президент вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.