Зеленський для Financial Times: Не можу дозволити судам відкинути антикорупційні здобутки

Нещодавні рішення КС підривають верховенство права і спрямовані на припинення євроатлантичної інтеграції України

Україна перебуває під ударом. Не лише на своїх кордонах, а й усередині власних демократичних інститутів. Хочу запевнити наших міжнародних партнерів, що ми чинитимемо опір і переможемо.

Минулого тижня Конституційний суд України ухвалив деструктивне рішення, спробувавши зруйнувати нашу антикорупційну систему. Судді оголосили, що Національне агентство з питань запобігання корупції не має конституційного права вивчати та оприлюднювати декларації про майно, внесені державними службовцями, і що подання неправдивої інформації більше не вважатиметься кримінальним злочином.

Запровадження у 2016 році обов’язкових електронних декларацій та відповідальності за незаконне збагачення було першим і найважливішим кроком у побудові системи ліквідації корупції в Україні. Саме тоді українці дізналися про показане в деклараціях обурливе багатство високопоставлених чиновників.

Підрив цього процесу – це намагання знищити важливу частину антикорупційних звершень Революції гідності 2014 року, досягнутих українським громадянським суспільством за активної підтримки наших західних партнерів. Ця спроба слідує за іншим нещодавнім рішенням Конституційного суду, яке підірвало повноваження та провідну роль Національного антикорупційного бюро, створеного для розслідування хабарництва серед найвищих державних службовців.

Ці ухвали є частиною систематичних зусиль, спрямованих на підрив верховенства права, зупинення прогресу, досягнутого нами у боротьбі з корупцією, ослаблення нашого суспільства й економіки та врешті-решт – припинення євроатлантичної інтеграції України.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що на розгляді в Конституційному суді перебуває низка інших звернень (від проросійських депутатів і тих, кого підтримують олігархи), покликаних перекреслити наші останні найважливіші реформи в таких сферах, як ринок землі, банківська справа та антикорупційний суд. Я пишаюся тим, що нам удалося втілити ці життєво важливі для країни реформи, але зараз Конституційний суд цинічно погрожує покласти їм край.

Очільники цієї кампанії добре відомі: це об’єднання російських приспішників та деяких провідних українських олігархів, котрі відчувають загрозу від діяльності наших антикорупційних установ. Вони виступають проти інтеграції до ЄС і НАТО, співпраці України з МВФ та проти прийнятих у суспільстві правил, які потрібні 99%, а не одному відсотку.

Як Президент України я ніколи не дозволю цим темним силам взяти гору в спробі контрреволюції. Пріоритет українського народу зрозумілий, як ніколи раніше: викорінити корупцію та зміцнити верховенство права.

Для захисту й посилення нашої антикорупційної інфраструктури я вирішив ужити низку надзвичайних заходів. Рада національної безпеки і оборони, яку я очолюю, зробила кроки для повернення електронних декларацій.

Я також подав до парламенту законопроєкт, спрямований на відновлення антикорупційних інституцій і звернувся до наших державних службовців щодо продовження їхньої антикорупційної діяльності попри все. Крім того, я попросив парламент змінити склад Конституційного суду, який утратив довіру та авторитет.

Це – пародія на суд, а його голова перебуває під слідством за те, що у 2018 році придбав нерухомість в окупованому Росією Криму, порушивши українське законодавство, і не повідомив про це у своїй електронній декларації.

НАЗК також перевіряє кілька інших суддів цього суду, оскільки вони не повністю розкрили свої статки, відповідно до того ж законодавства, яке щойно визнали незаконним, – це кричущий та неприйнятний конфлікт інтересів. Не дивно, що навіть до цієї кризи лише 2,2% українського населення повністю довіряли Конституційному суду. Цих суддів необхідно замінити незалежними, шанованими юристами.

Ми також розпочинаємо слідство щодо осіб, котрі діяли незаконно на користь інтересів відомих впливових фінансових груп та іноземних держав з метою знищення наших антикорупційних органів. Окрім цього, я попросив уряд розпочати консультації та розробити широку й амбітну програму судової реформи, яка передбачатиме очищення судів.

У ці складні часи я закликаю українське громадянське суспільство та всі політичні сили, які підтримують реформи, об’єднатися і співпрацювати у боротьбі за душу та майбутнє нашої держави. Я також закликаю наших міжнародних партнерів та союзників продовжувати підтримувати нас і довести помилковість тих, хто намагається протистояти нашій співпраці та змінити її курс.

«Financial Times», 2 листопада 2020 року

Фото: Офіс Президента