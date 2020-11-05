НАЗК планує позиватися до власників серверів Реєстру декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції планує подати позов до власників серверів Реєстру декларацій - ТОВ «Алтаюр» - для, зокрема, повернення коштів, переплачених за оренду їх обладнання.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі «Громадського» заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

«Очевидний факт розтрати і привласнення бюджетних коштів», - наголосив Новіков, коментуючи вартість оренди обладнання.

Глава НАЗК також зазначив, що дружина власника компанії «Алтаюр» Андрія Мартиненка, на чиїх серверах Національне агентство з питань запобігання корупції зберігає декларації чиновників, працює в Конституційному Суді. Про це НАЗК дізналось лише після рішення резонансного рішення Конституційного Суду від 27 жовтня, яким було скасовано статтю закону, за якою НАЗК має зберігати та оприлюднювати декларації, додав він.

«Після рішення Конституційного Суду про що ми дізнались - дружина власника ТОВ «Алтаюр» працює в Конституційному Суді. Якимось консультантом. Буквально з'ясували от вчора це», - сказав Новіков.

Водночас Новіков наголосив, що наразі на сервери компанії «Алтаюр», де зберігаються декларації, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт, а Апеляційна палата визнала цю ухвалу законною. Цими рішеннями сервери фактично захищені від будь-якого впливу.

«Це значить, що ніхто не може розпоряджатися і нічого робити з цими серверами. У разі, якщо рішення ВАКС буде скасоване, дійсно може бути загроза для реєстру декларацій», - заявив очільник НАЗК.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів із фракції ОПЗЖ, скасувавши кримінальну відповідальність за недостовірне декларування суддів, чиновників і депутатів, а також позбавив НАЗК багатьох повноважень.

У НАЗК заявили про конфлікт інтересів у кількох суддів, які брали участь в розгляді вказаного подання, оскільки згідно з визнаною неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу їх самих могли притягнути до відповідальності.

4 листопада із повідомлень у ЗМІ стало відомо, що ТОВ «Алтаюр», яке володіє серверами для реєстру е-декларацій, начебто звернулось до Окружного адмінсуду Києва з вимогою припинити зберігання декларацій. Адвокат «Алтаюру» посилається на резонансне рішення КС від 27 жовтня, який скасував статтю закону, за якою Нацагентство з питань запобігання корупції має, серед іншого, зберігати та оприлюднювати декларації.

НАЗК орендувало сервери для реєстру в ТОВ «Алтаюр» з 2017 року. На початку 2020 року Нацагентство не продовжило договір з ТОВ, запідозривши завищенні ціни оренди. Національне антикорупційне бюро почало розслідування, а сервери згодом арештували.

19 травня 2020 року «Алтаюр» виступило із заявою про погрози і тиск з боку працівників НАЗК. Компанія заперечила будь-які порушення законодавства у своїх діях. Компанія «Алтаюр» надавала свої сервери і обладнання для функціонування реєстру з моменту його запуску.