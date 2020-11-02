«Слуги народу» підтримають законопроєкт Президента щодо КСУ - депутатка
Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам заявила заступниця голови фракції Галина Янченко після її засідання, в якому взяв участь глава держави.
«В порядку денному на завтра я не побачила цього питання (щодо КСУ – ред). Зараз усе одно ще пропрацьовуються й інші паралельні сценарії: це і питання безпосередньо відповідальності суддів Конституційного Суду за можливі порушення, які вони вчинили і під час прийняття цього рішення, і в цілому... Але президентський законопроєкт - це основний сценарій, фракція буде готова підтримати цей законопроєкт, якщо ми не знайдемо інших, скажімо так, менш болісних рішень. Це, серед іншого, добровільна відставка Голови Конституційного Суду і деяких інших суддів, які приймали рішення, маючи конфлікт інтересів», - сказала Янченко.
За її словами, якщо цей законопроєкт буде внесений на розгляд парламенту, то депутати спочатку розглянуть його у першому читанні, після чого до нього можуть бути внесені певні зміни.
Янченко розповіла, що Президент був недовго на засіданні фракції. «Він фактично представив свої позиції і також коротко окреслив результати виборів і те, що партія теж буде робити певні висновки, можливо, навіть кадрові висновки за результатами місцевих виборів», - зазначила депутат.
Коментуючи обговорення у контексті Державного бюджету на 2021 рік, Янченко зауважила, що наголошувалося на необхідності депутатів і членів парламентських комітетів «пам’ятати про складну ситуацію в державі і дефіцит в бюджеті» при внесенні поправок до відповідного проєкту, «умовно обмежити свої апетити».
Вона додала, що питання щодо відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова обговорюється в кулуарах і «не виключено, що це може перейти в більш публічну дискусію».
Участь у засіданні фракції брали також Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, перший віцеспікер Руслан Стефанчук, міністр громад і територій Олексій Чернишов, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Як повідомлялося 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.
29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.
Тоді ж глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів. Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.