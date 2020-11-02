«Слуги народу» підтримають законопроєкт Президента щодо КСУ - депутатка

Парламентська фракція партії «Слуга народу» готова підтримати ініційований Президентом Володимиром Зеленським законопроєкт щодо відновлення довіри до конституційного судочинства.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам заявила заступниця голови фракції Галина Янченко після її засідання, в якому взяв участь глава держави.

«В порядку денному на завтра я не побачила цього питання (щодо КСУ – ред). Зараз усе одно ще пропрацьовуються й інші паралельні сценарії: це і питання безпосередньо відповідальності суддів Конституційного Суду за можливі порушення, які вони вчинили і під час прийняття цього рішення, і в цілому... Але президентський законопроєкт - це основний сценарій, фракція буде готова підтримати цей законопроєкт, якщо ми не знайдемо інших, скажімо так, менш болісних рішень. Це, серед іншого, добровільна відставка Голови Конституційного Суду і деяких інших суддів, які приймали рішення, маючи конфлікт інтересів», - сказала Янченко.

За її словами, якщо цей законопроєкт буде внесений на розгляд парламенту, то депутати спочатку розглянуть його у першому читанні, після чого до нього можуть бути внесені певні зміни.

Янченко розповіла, що Президент був недовго на засіданні фракції. «Він фактично представив свої позиції і також коротко окреслив результати виборів і те, що партія теж буде робити певні висновки, можливо, навіть кадрові висновки за результатами місцевих виборів», - зазначила депутат.

Фото: Офіс Президента

Коментуючи обговорення у контексті Державного бюджету на 2021 рік, Янченко зауважила, що наголошувалося на необхідності депутатів і членів парламентських комітетів «пам’ятати про складну ситуацію в державі і дефіцит в бюджеті» при внесенні поправок до відповідного проєкту, «умовно обмежити свої апетити».

Вона додала, що питання щодо відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова обговорюється в кулуарах і «не виключено, що це може перейти в більш публічну дискусію».

Участь у засіданні фракції брали також Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, перший віцеспікер Руслан Стефанчук, міністр громад і територій Олексій Чернишов, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як повідомлялося 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.

Тоді ж глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів. Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.