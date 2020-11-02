Зеленський і «Слуги народу» шукатимуть рішення, як відновити довіру до КСУ – депутат

Парламентська фракція партії «Слуги народу» планує на засіданні 2 листопада за участю Президента Володимира Зеленського напрацювати комплексне рішення щодо законопроєкту про відновлення довіри до конституційного судочинства.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам перед початком засідання фракції повідомив народний депутат Віталій Безгін.

"Сьогодні на порядку денному велика кількість питань. Ми будемо відверто говорити. Президент презентує своє бачення, депутати скажуть, де є занепокоєння, а де - повна підтримка. На підставі цього ми сьогодні маємо вийти з комплексним рішенням. Я думаю, що всі сторони за підсумками сьогоднішнього засідання фракції вийдуть з якоюсь спільною позицією",- зазначив Безгін.

Він висловив переконання, що рішення має бути "збалансованим і таким, щоб не нашкодити".

"Який законопроєкт піде в зал (Верховної Ради - ред.), ми сьогодні всі вирішимо. На моє суб’єктивне переконання чим раніше акт, що регулює це питання, вийде в зал, тим краще, тому що, враховуючи той темп, який взяв КСУ, чим довше не буде реакції, то ми можемо дійсно втратити багато того, що достатньо копіткою роботою парламенту здобувалося не одну каденцію", - заявив депутат.

Відповідаючи на запитання журналістів про ставлення до нової форми комунікації глави держави з членами фракції - за допомогою аудіозапису, парламентарій сказав, що це "нормальний формат звернення, наживо так само поспілкуємося - і все чудово".

Раніше Президент Володимир Зеленський записав аудіозвернення до депутатів з фракції "Слуги народу" із закликом об'єднатися та підтримати його пропозиції щодо відновлення справедливості та законності в країні після останніх рішень Конституційного Cуду.

У "Слузі народу" заявляли, що глава держави може долучитися до засідання фракції ввечері 2 листопада.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.

30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.

Фото: Офіс Президента