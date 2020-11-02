Степанов планує звітувати у Раді завтра, а Шмигаль – у п’ятницю

Верховна Рада планує 3 листопада заслухати звіт міністра охорони здоров'я Максима Степанова, а 6 листопада, під час години запитань до уряду - Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час погоджувальної ради.

"Щодо години запитань до уряду... запрошуємо прем'єр-міністра, питання - щодо ситуації, пов'язаної з реалізацією державної політики в боротьбі з КОВІДом, та інші економічні питання, пов'язані з бюджетом", - сказав Разумков.

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Водночас депутати вирішили 3 листопада заслухати звіт міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 листопада лабораторно підтвердили 402 194 випадки COVID-19, з них за добу – 6 754.