Раду просять ввести штрафи за неносіння масок

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до Верховної Ради з проханням розглянути на цьому пленарному тижні законопроєкт щодо посилення відповідальності за неносіння масок у період пандемії COVID-19.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради 2 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

"Я отримав лист від міністра охорони здоров'я... щодо законопроєкту 3891. Він пов'язаний зі збільшенням відповідальності за неносіння масок... Міністр звертався з проханням включити це питання на цьому пленарному тижні", - поінформував спікер.

Дмитро Разумков додав, що рішення буде ухвалено, виходячи з позиції парламентських комітетів.

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Голова ВР також закликав народних депутатів і громадян відповідально ставитися до себе, своєї роботи, близьких і суспільства та відзначив важливість дотримання маскового режиму, щоб зменшити загрозу, яку несе коронавірусна інфекція.

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 листопада лабораторно підтвердили 402 194 випадки COVID-19, з них за добу – 6 754.