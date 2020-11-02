В Україні за добу зафіксували 6 754 випадки коронавірусу

В Україні станом на 2 листопада лабораторно підтвердили 402 194 випадки COVID-19, з них за добу – 6 754.

Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Упродовж доби зафіксовано 69 нових летальних випадків. Одужали – 2 327 осіб. Загалом в Україні зареєстровано 7 375 смертей від COVID-19. Одужало 163 768 пацієнтів. Хворіють нині 231 051 особа. Читайте також: Степанов нагадав, що робитиме МОЗ, коли COVID-ліжка закінчаться Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 7 959 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.