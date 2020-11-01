Степанов нагадав, що робитиме МОЗ, коли COVID-ліжка закінчаться

Кількість госпіталізацій хворих на коронавірус за тиждень збільшилася на 3,5 тисячі. Таке стрімке зростання може призвести до швидкого заповнення ліжкового фонду та до необхідності сортування пацієнтів, яких братимуть на лікування, а яких - ні.

Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«25 жовтня в наших лікарнях перебувало 23 тисячі 266 пацієнтів, хворих або з підозрою на COVID-19. Сьогодні на ранок — 26 тисяч 593 пацієнти. Тобто майже 3,5 тисячі плюс за тиждень», - повідомив Степанов, додавши, що ця цифра становить 30% від всього ліжкового фонду, який стрімко заповнюється.

Степанов закликав громадян жорстко дотримуватися правил та рекомендацій, аби пригальмувати зростання кількості хворих на коронавірус та перевантаження медичної системи.

«З такою динамікою, коли у нас 26 593 особи (хворіють — ред.), ці 52 тисячі ліжок дуже стрімко заповняться. А потім нам доведеться застосовувати відповідний алгоритм щодо сортування і вибору пацієнтів: яких ми будемо брати на лікування, а яких – ні», - попередив міністр та додав, що аналогічна ситуація в інших країнах світу, адже кожна система охорони здоров'я має межу.

Степанов нагадав, що підписав розпорядження, яким 5 тисяч ліжок медзакладів Академії меднаук виділено на лікування «нековідних» хворих, адже інші захворювання так само потребують лікування. Іншим розпорядженням, зазначив міністр, по всій країні повністю перепрофільовуються окремі лікарні. Так, у Києві чотири лікарні працюватимуть виключно з хворими на COVID-19.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 листопада лабораторно підтвердили 395 440 випадків COVID-19, з них за добу – 7 959. Упродовж доби зафіксовано 110 нових летальних випадків. Одужали – 2 513 осіб.