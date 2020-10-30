Суддя КСУ пояснив резонансне рішення: е-декларування - конституційне

Конституційний Суд визнав неконституційним контрольні повноваження НАЗК, водночас електронне декларування залишається конституційним.

Про це під час брифінгу 20 жовтня заявив суддя–доповідач у справі про е-декларування Ігор Сліденко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Електронне декларування у тому вигляді, яке воно є, повністю конституційне. Конституційний Суд визнав неконституційними контрольні повноваження НАЗК по відношенню до всіх органів влади», - сказав він.

Сліденко додав, що у разі внесення змін до закону «Про запобігання корупції» слід виділити окремі правила декларування для суддів і суддів у Конституційного Суду.

За словами Сліденка, законодавчо слід зробити з НАЗК незалежний орган державної влади, щоб його не можна було контролювати, а «пан Новіков (голова НАЗК – ред.) не перетворювався у Малюту Скуратова».

Читайте також: Один із суддів КСУ подав у відставку

Коментуючи рішення КС, Сліденко заявив, що у державі не було могутнішої особи, ніж голова НАЗК. Суддя вважає, що у НАЗК слід забрати повноваження проводити моніторинг за власною ініціативою. Він додав, що НАЗК своїми повноваженнями, які отримало після внесення змін до закону про запобігання корупції у жовтні 2019 року, може знищити будь-яку людину, яка здійснює публічну владу.

«Коли пан Новіков сам за своєю ініціативою моніторить кого хоче, то це серйозне порушення теорії права», - сказав він.

Суддя КС зазначає, що законодавець може протягом тижня внести необхідні зміни до закону про запобігання корупції і Кримінального кодексу, щоб врегулювати ситуацію, що склалася.

Читайте також: Малюська прокоментував законопроєкт Зеленського про перезавантаження КСУ

Сліденко додав, що на його думку, не потрібно через це рішення розпускати Конституційний Суд і створювати підстави для «розвалу держави».

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує звільнити весь склад КС. Проєкт закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" зареєстровано на сайті ВРУ.

27 жовтня 2020 року Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та депгрупи «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Національне агентство з питань запобігання корупції 28 жовтня на виконання рішення КС закрило доступ до реєстру електронних декларацій.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Зі свого боку уряд 29 жовтня на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження, яке зобов’язало НАЗК відкрити реєстр декларацій. В ніч на 30 жовтня Нацагентство поновило доступ до реєстру.