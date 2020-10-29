МЗС не знімає з порядку денного питання зустрічі Зеленського з Орбаном

МЗС не знімає з порядку денного питання зустрічі Зеленського з Орбаном

Укрінформ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не знімає з порядку денного питання зустрічі Президента Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана через втручання Угорщини в хід місцевих виборів в Україні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Кулеба сказав на брифінгу 29 жовтня.

"Що стосується візиту – ніхто відносини між країнами не припиняв. Так, зараз є важкий емоційний і політичний момент. Але давайте дамо емоціям вщухнути. Кожна зі сторін забила свої "голи" – угорці забили свої, ми забили свої. І треба грати далі. Тому я не знімаю питання зустрічі Президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з порядку денного", - зазначив міністр.

Коментуючи відносини між Україною і Угорщиною, Кулеба нагадав про позитивну динаміку – відновлення довіри і повернення на порядок денний конструктивних питань взаємодії між країнами.

"Але потім ми зайшли в процес місцевих виборів, і на жаль, наші угорські колеги вирішили трошки поагітувати за угорську партію на Закарпатті на цих виборах. Відповідно до законодавства України, подібна агітація є забороненою категорично, без жодних якихось винятків. Ми неодноразово, коли фіксували факти такої агітації, попереджали угорських колег утримуватися від таких кроків у подальшому. На жаль, нас не почули", - сказав Кулеба.

За словами міністра закордонних справ, "квінтесенцією всього цього процесу став день голосування, коли окремі угорські високопосадовці вдалися до прямої агітації в день виборів і цим порушили українське законодавство".

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"Я вважаю, що кожна країна повинна поважати себе. І, безумовно, це позиція моя, як міністра закордонних справ, що якими б добрими не були стосунки з будь-якою державою світу, але якщо ця держава демонструє зневагу до твоїх законів, твоїх національних інтересів, ти маєш відповідати. І тому ми відповіли, відповіли жорстко, відповіли принципово. І так було б з будь-якою іншою державою, питання не в Угорщині. Тому що ми маємо жорстко захищати свої національні інтереси і свій суверенітет", - наголосив Кулеба.

Міністр висловив переконання, що "найкращим результатом у відносинах між Україною і Угорщиною має бути не перемога однієї зі сторін, а результативна нічия".

"Приблизно така, яку вчора здобули "Ференцварош" і "Динамо Київ", граючи у футбол. Тобто щоб була яскрава гра дипломатична, але щоб вона привела до результату, коли кожна зі сторін, нехай забивши один одному по парі голів, але зрештою, залишилася в рівновазі, і результат гри дозволив би рухатися далі", - сказав Кулеба.

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Урядовець підкреслив, що попри цей кричущий випадок, дипломатія – це гра в довгу. І Україна готова рухатися далі у відносинах з Угорщиною, у розв'язанні тих проблем, які є, але виключно на основі принципів взаємної поваги та з повною повагою до національних інтересів країн.

"Ті ж, хто хочуть продовжувати цей стан сварки між сусідніми країнами, між Україною і Угорщиною, вони знаходяться, скажімо так, на іншому боці барикад. І ми будемо протидіяти рішуче будь-яким спробам підважити український суверенітет та ігнорування українських інтересів", - заявив Кулеба.

Міністр додав, що для позитивного прогресу у відносинах між Україною і Угорщиною потрібна добра воля двох сторін.

"Я за останній рік переконався, що прогрес і позитивні результати у відносинах з Угорщиною можливі, але для цього потрібно дійсно добра воля двох сторін – і України, і Угорщини. І саме над зміцненням цієї доброї волі ми будемо рухатися далі. Наші країни зв'язують багато речей. Це не лише наші двосторонні відносини, але і питання європейської та євроатлантичної інтеграції, і над усіма цими питаннями ми маємо працювати", - зазначив Дмитро Кулеба.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ України запросило посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто та вручило ноту протесту через незаконну політичну агітацію угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах 25 жовтня, а також заборонило в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що таким чином Україна відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо євроатлантичної інтеграції.

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