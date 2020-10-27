Сіярто відреагував на заборону в’їзду в Україну двом угорським посадовцям
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на відеозвернення Сіярто на його стрінці в Фейсбуці.
«У цей спосіб Україна посилає нам меседж, що вона відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо євроатлантичної інтеграції», - заявив Сіярто, коментуючи цей випадок.
У своєму відео міністр додав, що Будапешт досі не отримав від України жодного офіційного повідомлення про заборону.
Сіярто привітав перемогу угорських кандидатів на українських місцевих виборах у Закарпатській області, де проживає велика угорська громада.
Проте наголосив, що Україна «вчинила недружні кроки» щодо Угорщини, коли викликала угорського посла та заявила про заборону на в’їзд згаданим посадовцям.
Варто зауважити, що це вже не вперше Угорщина погрожує Україні відкликанням своєї підтримки на шляху її інтеграції в НАТО.
Як повідомляв Укрінформ, 26 жовтня Україна заборонила в’їзд двом високопоставленим чиновникам з Угорщини через їхню агітацію на Закарпатті під час виборчого процесу на нещодавніх місцевих виборах.
За день до того українське МЗС заявило про втручання Угорщини у виборчий процес у цій прикордонній з нею області України та вияв неповаги до українського законодавства.