Сіярто відреагував на заборону в’їзду в Україну двом угорським посадовцям

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт досі не отримав від України офіційного повідомлення про заборону в’їзду двом угорським високопосадовцям через їхнє втручання у місцеві вибори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на відеозвернення Сіярто на його стрінці в Фейсбуці.

«У цей спосіб Україна посилає нам меседж, що вона відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо євроатлантичної інтеграції», - заявив Сіярто, коментуючи цей випадок.

У своєму відео міністр додав, що Будапешт досі не отримав від України жодного офіційного повідомлення про заборону.

Сіярто привітав перемогу угорських кандидатів на українських місцевих виборах у Закарпатській області, де проживає велика угорська громада.

Проте наголосив, що Україна «вчинила недружні кроки» щодо Угорщини, коли викликала угорського посла та заявила про заборону на в’їзд згаданим посадовцям.

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Варто зауважити, що це вже не вперше Угорщина погрожує Україні відкликанням своєї підтримки на шляху її інтеграції в НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, 26 жовтня Україна заборонила в’їзд двом високопоставленим чиновникам з Угорщини через їхню агітацію на Закарпатті під час виборчого процесу на нещодавніх місцевих виборах.

За день до того українське МЗС заявило про втручання Угорщини у виборчий процес у цій прикордонній з нею області України та вияв неповаги до українського законодавства.