Угорщина й Україна мають самі знайти рішення щодо проблем у двосторонніх відносинах – ЄС

Європейський Союз має незмінну позицію щодо відносин з Україною, але не може втручатися у двосторонні відносини між Україною і Угорщиною.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Саме так він відповів на запитання журналістів щодо реакції ЄС на ескалацію відносин між Україною і Угорщиною після втручання міністра закордонних справ Угорщини у хід місцевих виборів в Україні, та дипломатичної реакції офіційного Києва на такі події.

«Ця проблема належить до сфери двосторонніх відносин між країнами, і єдина річ, яку може зробити ЄС, – закликати всіх, хто залучений до цих двосторонніх проблем, спробувати вирішити їх на основі цінностей та принципів ЄС та на принципах добросусідських відносин. У більш загальному плані, в контексті європейських прагнень України, я лише можу підтвердити те, що вже було сказано від імені всіх 27 країн ЄС, які повторили, що Україна є важливим сусідом, це країна, з якою ми маємо багато зв’язків і величезний обсяг співпраці» - сказав Стано.

Він нагадав, що ЄС має з Україною Угоду про асоціацію, яка є найбільш амбітною серед всіх країн-партнерів. Європейський Союз продовжує послідовну політику з метою привести Україну так близько до ЄС, як це можливо, з урахуванням амбіцій українського народу та результатів української влади у виконанні очікувань та вимог, які були визначені європейською стороною в контексті таких відносин.

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«Немає змін у політиці ЄС стосовно України. Ця політика була підтверджена на саміті ЄС-Україна на початку цього місяця», - сказав речник ЄС.

Відповідаючи на додаткові запитання, чи може позиція Угорщини вплинути на рішення ЄС щодо України, які приймаються консенсусом, Стано наголосив, що до його повноважень не входить коментування зауважень або декларацій, які були зроблені стосовно відносин двох країн, які намагаються вирішувати між собою будь-які проблеми.

«Головна лінія – немає жодних змін у будь-яких рішеннях стосовно України, незалежно від того, хто і що міг сказати. ЄС продовжує дуже тісну співпрацю з Україною на основі дуже чіткого набору критеріїв, очікувань та угод, і це не змінюється на цей момент. Я не буду вдаватися до припущень, чи може це змінитися у майбутньому. Рішення ЄС приймаються за принципом одноголосності, коли йдеться про стосунки з третіми країнами, і особливо стосовно їх наближення до ЄС. На цей момент ми маємо рішення, які вже були прийняті. Ми мали дуже успішний саміт ЄС-Україна, де всі ці позиції були підтверджені», - додав речник ЄС.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ України запросило посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто та вручило ноту протесту через незаконну політичну агітацію угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах 25 жовтня, а також заборонило в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що таким чином Україна відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо євроатлантичної інтеграції.