Кулеба запросив Сійярто разом відвідати Закарпаття

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у ході телефонної розмови запросив міністра зовнішньої економіки й закордонних справ Угорщини Петера Сійярто запросив його разом відвідати Закарпаття.

Як передає Укріформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Дмитро Кулеба запросив угорського колегу 23 вересня відвідати Закарпаття, щоб обговорити подальші кроки з реалізації вже досягнутих домовленостей з розвитку взаємодії в політичній, економічній, культурно-гуманітарній сферах, та взяти участь у спільних заходах", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Кулеба, запроваджені в Україні та Угорщині обмеження для в'їзду іноземців у зв'язку з поширенням коронавірусу накладають певні обмеження на всіх громадян, незалежно від статусу.

"На цьому тлі наша зустріч є чітким сигналом — обидві країни налаштовані на пошук взаємоприйнятних рішень без зволікань", - акцентував очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Міністри погодилися, що соціально-економічний успіх Закарпаття може стати спільною історією успіху відносин України та Угорщини, і що дружні відносини між двома країнами важливі для всього регіону Центральної Європи.

Як відомо, Уряд заборонив в'їзд іноземців до 28 вересня з метою недопущення поширення на території України другої хвилі коронавірусної інфекції.

У липні посол Угорщини Іштван Ійдярто заявив ЗМІ, що Угорщина буде зберігати вето на засіданнях комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через "дуже негативні для угорців" три реформи, які нині є в Україні, а саме - реформу освіти, використання мови та адміністративну реформу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що здивований такою заявою угорського посла, оскільки є домовленість з Петером Сійярто провести три засідання і узгодити текст спільного меморандум президента Зеленського і прем'єр-міністра Орбана. За словами Кулеби, Сійярто запропонував провести засідання у вересні.

Кулеба запевнив, що Україна налаштована на вирішення всіх суперечливих ключових питань із сусідами, зокрема, з Угорщиною і пошуку таких рішень, які відповідатимуть і інтересам України, і інтересам Угорщини.

Фото: Szijjártó Péter, ФБ