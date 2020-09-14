Кулеба запросив Сійярто разом відвідати Закарпаття
Як передає Укріформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Дмитро Кулеба запросив угорського колегу 23 вересня відвідати Закарпаття, щоб обговорити подальші кроки з реалізації вже досягнутих домовленостей з розвитку взаємодії в політичній, економічній, культурно-гуманітарній сферах, та взяти участь у спільних заходах", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив Кулеба, запроваджені в Україні та Угорщині обмеження для в'їзду іноземців у зв'язку з поширенням коронавірусу накладають певні обмеження на всіх громадян, незалежно від статусу.
"На цьому тлі наша зустріч є чітким сигналом — обидві країни налаштовані на пошук взаємоприйнятних рішень без зволікань", - акцентував очільник українського зовнішньополітичного відомства.
Міністри погодилися, що соціально-економічний успіх Закарпаття може стати спільною історією успіху відносин України та Угорщини, і що дружні відносини між двома країнами важливі для всього регіону Центральної Європи.
Як відомо, Уряд заборонив в'їзд іноземців до 28 вересня з метою недопущення поширення на території України другої хвилі коронавірусної інфекції.
У липні посол Угорщини Іштван Ійдярто заявив ЗМІ, що Угорщина буде зберігати вето на засіданнях комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через "дуже негативні для угорців" три реформи, які нині є в Україні, а саме - реформу освіти, використання мови та адміністративну реформу.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що здивований такою заявою угорського посла, оскільки є домовленість з Петером Сійярто провести три засідання і узгодити текст спільного меморандум президента Зеленського і прем'єр-міністра Орбана. За словами Кулеби, Сійярто запропонував провести засідання у вересні.
Кулеба запевнив, що Україна налаштована на вирішення всіх суперечливих ключових питань із сусідами, зокрема, з Угорщиною і пошуку таких рішень, які відповідатимуть і інтересам України, і інтересам Угорщини.
Фото: Szijjártó Péter, ФБ