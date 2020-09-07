У відносинах України й Угорщини треба прибрати подразник - Кулеба

«Глобальне потепління» у відносинах між Україною й Угорщиною залежить не лише від Києва, а й від Будапешта, вважає глава МЗС Дмитро Кулеба.

Як повідомляє Укрінформ, про це Кулеба заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

Таким чином він прокоментував свій допис від 2 вересня, в якому заявив, що Україна налаштована на «глобальне потепління» відносин з Угорщиною.

«Я написав, що ми налаштовані на глобальне потепління. Чи буде воно? Це залежить не лише від України, але й від Угорщини. Глобальне потепління полягатиме в тому, що ми зможемо вирішити освітню суперечку, яка виникла через позицію Угорщини щодо українського закону про освіту. І коли ми приберемо цей подразник, ми зможемо дійсно на дуже широкому фронті активізувати наше співробітництво і по лінії нашої євроатлантичної інтеграції, і по лінії залучення інвестицій у Закарпатську область, і по лінії стратегічних торговельних проєктів регіонального характеру. Для цього потрібно прибрати подразник. І ми над цим працюємо», – сказав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, відносини між Україною та Угорщиною загострилися після ухвалення Верховною Радою у квітні 2019 року закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Будапешт також виступив з критикою ухваленого в січні цього року закону «Про повну загальну середню освіту». Попри численні спроби угорської та української сторін урегулювати спірні питання дипломатичним шляхом, повного порозуміння досягти не вдалося.

Під час зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто в Будапешті в травні поточного року Дмитро Кулеба заявив, що не існує жодних об'єктивних підстав для суттєвих проблем між Україною та Угорщиною. Українська сторона розраховує знайти взаємовигідні рішення та сподівається на відновлення повноцінної підтримки Угорщиною нашої країни в НАТО.