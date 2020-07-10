Співголови українсько-угорської комісії з питань нацменшин зустрінуться у Будапешті

Зустріч співголів Змішаної українсько-угорської комісії з питань національних меншин відбудеться у Будапешті 13-14 липня.

Про це Укрінформу повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

«Голова української частини українсько-угорської комісії з питань нацменшин заступник міністра культури Світлана Фоменко зустрінеться із своїм угорським колегою 13-14 липня в Будапешті », - сказав Боднар.

Він додав, що на зустрічі будуть обговорюватися ключові засади роботи комісії, оновлення її складу і напрями, на яких вона концентруватиметься у подальшій роботі. У повному складі комісія може зібратися у серпні-вересні, спрогнозував заступник міністра.

Боднар також поінформував, що паралельно ведеться підготовка засідання робочої групи з питань освіти, яке має відбутися протягом найближчих тижнів також у Будапешті. Своїх представників для подальших переговорів з угорською стороною з цього питання має делегувати Міністерство освіти України.

На запитання, чи будуть заплановані зустрічі достатнім кроком для підготовки можливого майбутнього візиту Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Україну, дипломат зазначив, що «у нашому розумінні так».

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 25 червня відбулося четверте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.