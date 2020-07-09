Україна у відносинах з Угорщиною не йде на жодні поступки – Кулеба

Україна наразі не пішла на жодні поступки у відносинах з Угорщиною, сторони працюють над відновленням довіри і пошуком взаємоприйнятних рішень.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Голосу Америки".

"Ми поки що не зробили один одному в перемовинах з Петером Сійярто (міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини - ред.) поступок, але ми сфокусовані на відновленні довіри один до одного і наших країн одна до одної і на напрацюванні позитивного порядку денного. Ми розуміємо, що комплексно проблеми у наших стосунках можуть бути усунуті лише після проведення зустрічі Президента України і прем’єр-міністра Угорщини, і ми працюємо для того, щоб така зустріч відбулась і була результативною. Але поки що ні про які поступки однієї сторони іншій не йдеться, ми лише шукаємо взаємоприйнятні рішення", - сказав Кулеба.

Він також зауважив, що було б "великим перебільшенням" стверджувати, що Угорщина блокує співробітництво України з НАТО. Як аргумент дипломат навів той факт, що Угорщина нещодавно приєдналася до консенсусу щодо участі України у програмі Партнерства розширених можливостей НАТО.

У цьому контексті Кулеба також нагадав, що сьогодні з візитом у Брюсселі перебуває віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка бере участь у засіданні послів країн-членів НАТО.

"Тобто в принципі, співробітництво є, але Комісія (Україна-НАТО – ред.) на найвищому рівні дійсно заблокована через позицію Угорщини", - констатував глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, відносини між Україною та Угорщиною загострилися після ухвалення Верховною Радою у квітні 2019 року закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Будапешт також виступив з критикою ухваленого в січні цього року закону "Про повну загальну середню освіту". Попри численні спроби угорської та української сторін урегулювати спірні питання дипломатичним шляхом, повного порозуміння досягти не вдалося. Офіційний Будапешт продовжує блокувати повноцінну роботу Комісії Україна - НАТО.

Під час зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто в Будапешті в травні поточного року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не існує жодних об'єктивних підстав для суттєвих проблем між Україною та Угорщиною. Українська сторона розраховує знайти взаємовигідні рішення та сподівається на відновлення повноцінної підтримки Угорщиною нашої країни в НАТО.