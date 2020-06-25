Сіярто підтвердив намір Угорщини блокувати засідання Україна-НАТО

Угорщина блокуватиме засідання комісії Україна-НАТО до вирішення питання мови освіти угорської нацменшини на Закарпатті.

Про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто на спільному брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зараз блокуємо засідання комісії Україна-НАТО, але ми відверто сказали, що як тільки будуть вирішені питання , пов'язані з освітніми правами угорської меншини, ми це вето знімемо", - сказав Сіярто.

Він зауважив, що питання мови освіти угорської меншини Закарпаття ще чинні. "Але дуже важливо, щоб ми цивілізовано обговорювали ці питання. Ми повинні гарантувати, щоб ці дискусійні питання не унеможливлювали розвиток співробітництва в інших галузях ", - наголосив Сіярто.

У цьому контексті міністр висловив сподівання, що під час запланованих на найближчі тижні засідань спільних комісій з питань освіти і нацменшин вдасться наблизитися до вирішення питань, які наразі викликають дискусії.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 28 вересня 2017 року набув чинності Закон "Про освіту", який визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми одна або кілька дисциплін можуть викладатися двома і більше мовами.

Деякі країни, зокрема Угорщина, розкритикували закон через те, що він нібито обмежує права національних меншин. Верховна Рада 16 січня 2020 року ухвалила Закон "Про повну загальну середню освіту", який регулює, зокрема, надання середньої освіти мовами національних менших.

Після цього в МЗС висловили сподівання на розблокування Угорщиною діалогу України з НАТО на високому рівні.