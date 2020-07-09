Стефанішина: Україна і НАТО прагнуть відновити роботу Комісії на рівні міністрів

Україна, як і союзники по Північноатлантичному альянсу, вважають за важливе поновити формат проведення Комісії Україна - НАТО на міністерському рівні.

Про це за підсумками переговорів у штаб-квартирі НАТО заявила віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Саме так вона відповіла на запитання кореспондента Укрінформу, чи порушувалося на засіданні Комісії Україна - НАТО питання щодо позиції Угорщини, яка тривалий час блокує роботу цього двостороннього органу на міністерському рівні.

«Питання Угорщини не порушувалося. Водночас більшість учасників Комісії зробили акцент на важливості відновлення роботи Комісії Україна - НАТО міністерського рівня. Зі свого боку ми наголосили, що діалог (з Угорщиною – ред.) все ж таки відбувається, його наявність підтверджена міністрами закордонних справ обох країн. Тому ми справедливо поділяємо ці очікування країн-союзниць, і сподіваємося, що засідання Комісії Україна - НАТО на більш високому рівні відбудеться», - наголосила віцепрем’єр.

Як повідомляв Укрінформ, відносини між Україною та Угорщиною загострилися після ухвалення Верховною Радою у квітні 2019 року закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Будапешт також виступив з критикою ухваленого в січні цього року закону "Про повну загальну середню освіту". Попри численні спроби угорської та української сторін урегулювати спірні питання дипломатичним шляхом, повного порозуміння досягти не вдалося. Офіційний Будапешт продовжує блокувати повноцінну роботу Комісії Україна - НАТО.

Під час зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто в Будапешті в травні поточного року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не існує жодних об'єктивних підстав для суттєвих проблем між Україною та Угорщиною. Українська сторона розраховує знайти взаємовигідні рішення та сподівається на відновлення повноцінної підтримки Угорщиною нашої країни в НАТО.