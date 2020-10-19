Зеленський, Степанов і постанова про COVID-19: що планує Рада на завтра

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 20 жовтня, заслухає послання від Президента Володимира Зеленського, інформацію міністра охорони здоров'я Максима Степанова, а також розгляне проєкт постанови про заходи протидії поширенню коронавірусу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на засіданні Погоджувальної ради 19 жовтня розповів Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Ми не можемо проводити годину запитань до уряду, але можемо заслухати інформацію. Є пропозиція провести все-таки заслуховування інформації - завтра запросити міністра охорони здоров'я - в тому самому графіку, в якому ви звикли працювати під час години запитань до уряду: 20 хвилин на виступ представника уряду і після цього запитання від депутатських фракцій і груп до 21 хвилини - хвилина на запитання і 2 хвилини на відповіді - щодо поточного стану і готовності боротьби з коронавірусом в Україні", - зазначив Разумков.

Спікер також нагадав, що у вівторок запланований виступ Президента з посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, який відбудеться після виступів депутатських фракцій і груп, о 10:30.

Крім того, на прохання декількох депутатських фракцій і груп, у зв'язку з погіршенням ситуації щодо захворюваності на COVID-19 парламент 20 жовтня розгляне проєкт постанови 4228 "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз".

"Виходячи з вищезазначеного, я пропоную такий порядок роботи завтра: о 10:00 ми розпочинаємо наше пленарне засідання, з 10-ї до 10:30 у нас виступи депутатських фракцій і груп, так, як передбачено на пленарному засіданні у вівторок. Після цього - звернення Президента України, я так розумію, що десь до години воно планується, після цього - вищезазначена постанова 4228", - сказав Разумков.

Раніше Голова ВР зазначив, що Верховна Рада 20 жовтня не зможе розглянути в першому читанні проєкт Закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік", але зможе повернутися до цього питання з 3 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на пленарному засіданні 20 жовтня планувала розглянути питання про ухвалення в першому читанні законопроєкту №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Депутати подали до проєкту держбюджету кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тис. позицій.

Комітет з питань бюджету у п'ятницю, 16 жовтня, мав затвердити поправки до законопроєкту про держбюджет-2021, однак засідання не відбулося через відсутність кворуму.