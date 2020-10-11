ЦВК визнала «кіборга» Шараськіна обраним народним депутатом

Центральна виборча комісія визнала Андрія Шараськіна обраним народним депутатом від партії «Голос» на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.

Як зазначається, на засіданні 10 жовтня ЦВК визнала обрану народним депутатом в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах 21 липня 2019 року Аліну Свідерську такою, яка не набула депутатського мандата.

У Центрвиборчкомі зауважили, що у липні встановлений законом двадцятиденний строк для подання документів, необхідних для реєстрації народним депутатом, Свідерській продовжили до 8 жовтня, однак вона так і не подала до ЦВК відповідних документів.

«Відтак, відповідно до закону, ЦВК визнала обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку політичної партії «Голос»... Ним став Андрій Шараськін», - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЦВК, Шараськін народився 20 вересня 1977 року. Громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України. Має вищу освіту. Він є керівником ПП «Театральна компанія Андрія Шараськіна», членом партії «Голос», включений до виборчого списку під № 20. Проживає в місті Тернополі, судимість відсутня.

Як повідомлялося, 11 червня народний депутат Святослав Вакарчук (фракція «Голос») заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.

Проте 18 червня ВР відхилила проєкт постанови «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука».

19 червня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту оголосив про те, що Вакарчук вийшов зі складу фракції «Голос».

Пізніше з'їзд партії «Голос» ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень депутата Вакарчука у зв’язку з його виходом зі складу фракції у Верховній Раді.

Своєю чергою ЦВК на початку липня на підставі цього рішення визнала обраною народним депутатом від партії «Голос» Аліну Свідерську, яка за списком проходить до парламенту після складення депутатських повноважень Вакарчуком.

Згодом прессекретар партії «Голос» Ярема Дух сказала журналістам, що Свідерська вирішила залишатися в команді «Голосу», але не бути депутатом, і замість неї у ВР «зайде» Шараськін.

Андрій Шараськін з початку серпня 2014 до січня 2016 року воював на Донбасі. За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден «За мужність» III ступеня та відзнаку Президента - медаль «Учасник антитерористичної операції». Також має відзнаку міністра оборони «Знак пошани».