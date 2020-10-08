Стало відомо, хто замінить Вакарчука у Раді

Доброволець, науковець, режисер та актор Андрій Шараскін стане народним депутатом і членом парламентської фракції "Голос" замість Святослава Вакарчука, який склав мандат.

Як передає Укрінформ, про це журналістам повідомили у пресслужбі партії "Голос".

"Андрій Шараскін приєднається до фракції «Голосу» в Раді. Андрій Шараскін (позивний «Богема») – доброволець, науковець, режисер та актор. Зараз він очікує на постанову ЦВК про визнання обраним, щоб подати документи та стати народним депутатом", - поінформували у політсилі.

При цьому у партії пояснили, чому депутатом від партії буде Шараскін, а не Аліна Свідерська, яку ЦВК раніше вже визнала обраною депутатом замість Вакарчука.

"Сьогодні минув останній день, коли вона мала подати документи в ЦВК, тому автоматично заходить Шараскін. Аліна прийняла рішення лишатися в команді «Голосу», але не заходити в Раду", - уточнив журналістам прессекретар партії "Голос" Ярема Дух.

Андрій Шараскін з початку серпня 2014 до січня 2016 року учасник російсько-української війни.

З 2016 року був заступником командувача Української добровольчої армії з суспільно-політичних питань.

У 2019 році став головою Координаційної ради добровольців та волонтерів Національного Форуму «Трансформація України».

За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден «За мужність» III ступеня та відзнаку Президента України - медаль «Учасник антитерористичної операції». Також має відзнаку міністра оборони «Знак пошани».

Як повідомляв Укрінформ, 11 червня народний депутат Святослав Вакарчук (фракція "Голос") заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.

Проте 18 червня Рада відхилила проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука" - за нього проголосували 175 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

19 червня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту оголосив про те, що Вакарчук вийшов зі складу фракції "Голос".

Пізніше з'їзд партії "Голос" ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень депутата Вакарчука у зв’язку з його виходом зі складу відповідної фракції у Верховній Раді.

Своєю чергою ЦВК на початку липня на підставі цього рішення з'їзду визнала обраною народним депутатом від партії "Голос" Аліну Свідерську, яка за списком проходить до парламенту після складення депутатських повноважень Вакарчуком.

Фото: Голос