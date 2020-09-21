За кого б голосували українці, якби вибори Президента відбулися зараз

Якби вибори Президента України відбувалися в середині вересня, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 31,8% українців серед тих, хто визначився з кандидатом, на другому місці — експрезидент Петро Порошенко з 18,9% голосів.

Такими є результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 12-16 вересня.

Згідно з даними рейтингу, співголову депутатської фракції партії ОПЗЖ Юрія Бойка на виборах Президента готові підтримати 13,3% опитаних; голову депутатської фракції ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко – 9,8%; голову партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка – 6,8%; лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 6%; лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка – 4,9%; колишнього народного депутата з фракції "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула – 2,3%; за інших кандидатів загалом проголосували би 6,1% опитаних.

КМІС провів опитування з 12 до 16 вересня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%; 2,1% — для показників близьких, до 25%; 1,4% — для показників, близьких до 10%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з раніше проведеним КМІС всеукраїнським дослідженням громадської думки "Суспільно-політичні орієнтації населення України", якби вибори Президента України відбулися наприкінці квітня, то чинний глава держави Володимир Зеленський отримав би найбільшу підтримку населення - 41% голосів. На другому місці був би Петро Порошенко (16% серед тих, хто визначився), далі - Ігор Смешко (9,2%), Юрій Бойко (8,9%), Юлія Тимошенко (8,7%), Віктор Медведчук (6%), Олег Ляшко (4%), та Святослав Вакарчук (1,5%). Ще 5% називали іншого кандидата.