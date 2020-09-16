Діяльністю Зеленського задоволені 35% українців – "Рейтинг"

Згідно з результатами опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 3-6 вересня 2020 року, 35% опитаних задоволені діяльністю Президента Володимира Зеленського, а 57% – не задоволені.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Соціологічної групи Рейтинг.

"35% опитаних задоволені діяльністю Президента В.Зеленського, 57% – не задоволені", - ідеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що діяльністю Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 23%, не задоволені – 55%, не змогли оцінити – 23%.

Роботою Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля задоволені лише 14%, не задоволені – 59%, не змогли оцінити – 27%.

Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Кабінету Міністрів - 73% та Верховної Ради - 76%.

Водночас, серед силових відомств найбільш схвально респонденти оцінили діяльність армії: 51% – задоволені, 32% – не задоволені. Також схвально роботу Національної гвардії оцінили 33% опитаних, протилежної думки – 43%, не змогли оцінити – 25%.

Зазначається, що оцінки діяльності інших силових відомств дещо гірші. Так, роботою поліції задоволені 26% опитаних, не задоволені – 63%.

Також повідомляється, що діяльністю Служби безпеки України задоволені 23% респондентів, не задоволені – 50%, не змогли оцінити – 27%.

При цьому Міністерством внутрішніх справ задоволені 20%, не задоволені – 63%, не змогли оцінити – 17%, а Генеральною прокуратурою задоволені 13%, не задоволені – 64%, не змогли оцінити – 24%.

Зазначається, що лише 11% задоволені діяльністю судів, не задоволені – 69%, не змогли оцінити – 20%.

Найменше опитані задоволені діяльністю антикорупційних органів НАБУ (Національне антикорупційне бюро), НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції) та САП (Спеціальна антикорупційна прокуратура). Схвально про роботу цих органів говорили по 7-10% опитаних, протилежної думки – понад 60% респондентів.

Як зазначається, оцінюючи вплив ключових політиків / керівників відомств на рейтинги влади, респонденти відносно краще оцінили роботу Голови Верховної ради Разумкова. Так, 25% вважають, що його діяльність позитивно впливає на популярність діючої владної команди, стільки ж – протилежної думки, а 18% вважають, що його робота не має впливу на ці показники, і 32% взагалі не змогли відповісти.

Стосовно інших ключових політиків, згідно з результатами опитування, думки респондентів склалися наступним чином: 13% опитаних вважають, що діяльність Прем’єр-міністра Шмигаля позитивно впливає на рейтинги влади, 32% – протилежної думки. Також 13% опитаних вважають, що діяльність міністра внутрішніх справ Арсена Авакова позитивно впливає на рейтинги влади, а 41% – протилежної думки.

Водночас 10% опитаних вважають, що діяльність керівника Офісу Президента Андрія Єрмака позитивно впливає на рейтинги влади, а 32% – протилежної думки.

Окрім того, 8% опитаних вважають, що діяльність голови фракції партії "Слуга народу" у парламенті Давида Арахамії позитивно впливає на рейтинги влади, 28% – протилежної думки.

При цьому лише 6% вважають, що діяльність генерального прокурора Ірини Венедіктової та директора НАБУ Артема Ситника позитивно впливають на рейтинги влади, третина – протилежної думки.

Також у респондентів цікавилися, кого вони готові підтримати на виборах президента.

Зазначається, що за результатом опитування, у президентському рейтингу лідером є Володимир Зеленський, якого готові підтримати на виборах 29% тих, хто визначився і має намір брати участь у голосуванні.

За Юрія Бойка могли б проголосувати 15,5% таких опитаних, за Петра Порошенка – 14%, Юлію Тимошенко – 9,3%, Ігоря Смешка – 6,4%, Олега Ляшка, Сергія Притулу та Володимира Гройсмана – по 3,6%. Рейтинг інших кандидатів – нижче 3%, а тих, хто не визначився, – близько 14%.

Опитування Соціологічної групи Рейтинг проводилося протягом 3-6 вересня 2020 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Опитано 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.