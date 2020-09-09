Вибори-2020: чого чекають українці

Понад 50% українців вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів 25 жовтня 2020 року не зміниться.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 серпня – 3 вересня 2020 року, передає Укрінформ.

"56% вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться. 27% очікують покращення, лише 8% – погіршення", - йдеться у повідомленні.

При цьому 59% опитаних зазначили, що обов’язково братимуть участь у місцевих виборах 25 жовтня. Ще 19% сказали, що шанси на їхню участь становлять "50 на 50"; 7% – висловилися, що, можливо, прийдуть на дільниці; 14% оцінили свою участь у місцевих виборах як малоймовірну. Відносно вищий рівень передвиборчої мобілізації спостерігається серед найстарших.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 10000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,0%.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 5 вересня офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня.

Цьогорічні вибори голів і депутатів сільських, селищних та міських рад відбуватимуться за новим Виборчим кодексом, що враховує нову територіальну основу України і кількість виборців у громаді.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.