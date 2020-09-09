Вибори-2020: Корнієнко розповів про участь Зеленського у відборі кандидатів від "Слуги народу"

Президент Володимир Зеленський бере участь у відборі кандидатів у депутати обласних та міських рад.

Як передає Укрінформ, про це розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю інтернет-виданню LB.ua .

"Основних кандидатів в облради, в міськради ми обговорюємо і Президент їх теж дивиться. Це, скажімо так, не жорсткий формат, що все узгоджується нагорі. Регіони пропонують, ми робимо всебічну перевірку, когось просимо замінити з тих чи інших причин. А далі вони пояснюють свою стратегію. Тому що в кожному регіоні своя стратегія – що вони збираються робити, куди йти", - сказав Корнієнко.

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Коментуючи зауваження, що це не належить до сфери повноважень Президента, політик відповів: "він приділяє часу стільки, скільки може виділити, враховуючи стратегічні питання в країні".

Відповідаючи на запитання, хто ще бере участь у процесі узгодження кандидатів, Корнієнко сказав, що цим на місцях займаються куратори та голови місцевих організацій.

"Куратори і голови місцевих організацій – десь вони збігаються, десь це команда з двох осіб. Від них йде основна пропозиція, основне бачення і по тому, що робити і які люди повинні це робити", - додав він.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.