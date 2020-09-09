ОПОРА пропонує міським головам обласних центрів підписати Кодекс поведінки

Представники Громадянської мережі ОПОРА в Одесі пропонують міським головам обласних центрів підписати Кодекс поведінки, що містить основні етичні вимоги з метою запобігти зловживанням адмінресурсом.

Оскільки вже перші дні виборчої кампанії показали, що часто неможливо відмежувати політичну активність мерів від виконання ними владних повноважень, заявила координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами на Одещині Анастасія Матвієнко, передає кореспондент Укрінформу.

"Пропонуємо підписати Кодекс, що містить основні етичні вимоги до поведінки посадових осіб та держслужбовців з метою уникнення дій, які можна класифікувати як зловживання адмінресурсом. У разі підписання представники ОПОРИ будуть його моніторити й інформувати суспільство, як його дотримуються посадовці, що підписали цей документ, а також ті, що не підписали", - зазначила Матвієнко.

За її словами, ініціатива підписання Кодексу мерами та іншими посадовцями зумовлена тим, що спостерігачам ОПОРИ було практично неможливо відмежувати, наприклад, політичну активність мера Одеси Геннадія Труханова від виконання ним владних повноважень міського голови.

Зокрема, зовнішня реклама й друкована продукція із зображенням Труханова брендована у стилістиці та з написом «Довіряй ділам», проте містить звіт про його діяльність за п’ять років на посаді міського голови", - акцентувала координатор ОПОРИ.

Матвієнко зауважила, що в українському законодавстві поки недостатньо врегульовані правила поведінки посадовців під час виборів, а також обмеження щодо використання адмінресурсів. Для прикладу, посадовцям заборонено агітувати в робочий час за умови, що вони не є кандидатами. Але питання використання публічних фінансів в інтересах певних кандидатів і партій не врегульовані. Тож при фіксації низки способів зловживання адміністративним ресурсом спостерігачі змушені керуватися міжнародними стандартами, а не українським законодавством.

Координатор ОПОРИ мотивувала ініціативу підписання мерами Кодексу поведінки також тим, що держслужбовці не повинні, згідно з Законом «Про державну службу», демонструвати свої політичні погляди, вчиняти інші дії або бездіяльність, що можуть засвідчити особливе ставлення до політпартій і негативно вплинути на довіру до влади.

Варто зазначити, що за оцінками експертів ОПОРИ Анастасії Матвієнко та Анатолія Бойка, найбільшу активність у передвиборчій кампанії на Одещині проявляють представники партій «За майбутнє», «Перемога Пальчевського», «Слуга народу» і місцева політсила «Довіряй ділам».

Другим за масштабом використання видом політичної активності є пряма робота з виборцями, яку активно ведуть активісти партій «Довіряй ділам» та «Опозиційна платформа – За життя» та представники інших політсил.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.